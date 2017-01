Italia's Got Talent, altri sei finalisti

11:39 - Torna alle 21.10 su Canale 5, in diretta dallo studio 8 del centro di produzione Titanus Elios in Roma, l'appuntamento con lo show del talento “Italia’s Got Talent”, giunto alla seconda semifinale di questa quinta edizione. Sul palco a presentare i talenti in gara Simone Annicchiarico e Belen Rodriguez. I giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi hanno il compito di scegliere chi far passare in finale.

Sono 18 le performance che si esibiscono e il televoto può essere espresso al 894100 da telefono fisso, o tramite sms al 47300.

Prodotto da Fascino P.g.t. e Freemantle Media per Rti-Mediaset il format è riadattato in Italia da: Barbara Cappi, Mauro Monaco, Andrea Vicario, Giona Peduzzi, Luca Pellegrino, Walter Corda, Francesca Picozza, Kristiana Cufari, Francesca Tavassi, Letizia Marsanich e Elena Lugli. La regia è affidata a Paolo Carcano e Andrea Vicario.