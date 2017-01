Infinity: oltre 5mila film con un "clic"

07:35 - Da mercoledì 11 dicembre "Infinity" (www.infinitytv.it), un'invenzione di Mediaset, diventa realtà. E' la nuova offerta di contenuti video con accesso immediato in streaming più innovativa d'Italia. Oltre 5mila titoli di film in HD e serie tv, in lingua originale o con sottotitoli, sempre disponibili, da vedere e rivedere su tutti gli apparecchi digitali (computer, tablet e console giochi) senza vincoli di abbonamento solo con un "clic".

Tullio Camiglieri, Presidente di Open Gate Italia e Responsabile Media Relations di Infinity, dichiara: ”Un’offerta di cinema e di fiction fino ad oggi impensabile: Infinity sarà questo. Ogni giorno avremo la libertà di scegliere tra migliaia di titoli, la possibilità di decidere dove e quando vederli. La nascita di questo servizio è destinata a diventare una data che cambierà le nostre abitudini”.



"Infinity" consente di scegliere tra migliaia di film, la scelta più vasta suddivisa per generi, gusti e passioni disponibile in Italia, con una raccomandazione personalizzata sulle abitudini di visione dell’utente e con la possibilità di utilizzare contemporaneamente più device.



DOVE VEDERE "INFINITY" - Dunque sarà possibile collegarsi tramite tablet (iPad, Samsung, Asus, Sony, Kindle, Acer), Smart TV (Samsung, Lg,), Decoder HD digitale terrestre, Decoder HD sat, PC o MAC, console giochi (Ps, Xbox, Wii) e presto su smartphone (iPhone, Android, Win8).



COME COLLEGARSI A "INFINITY" - L’accesso al servizio sul sito www.infinitytv.it richiede una sottoscrizione di 9.99 euro al mese, senza alcun obbligo di rinnovo alla scadenza ed è possibile provarlo gratuitamente per 15 giorni. Completano l’offerta film in anteprima disponibili a pochi mesi dall'uscita in sala che possono essere noleggiati per 48 ore, anche da chi non ha una sottoscrizione attiva. Il costo del singolo noleggio varia da 3 a 5 euro con uno sconto fino al 50% per chi è già cliente di "Infinity".



"INFINITY" ANCHE SENZA CONNESSIONE WEB - Inoltre, per vedere film e serie tv anche in assenza di connessione ad Internet, grazie alla funzione Download si potranno scaricare i contenuti preferiti sul proprio tablet (da aprile anche su smartphone e laptop) e vederli in un secondo momento: in aereo, in viaggio, dove si vuole.



LA FORMULA "COFANETTO" - Con la formula “Cofanetto” saranno disponibili tutti gli episodi della stagione di una serie o fiction, tutti i film diretti dallo stesso regista e tutti i titoli di una saga.