In uscita il cofanetto di "The Big Bang Theory"

Per la prima volta in assoluto anche in Italia arrivano i DVD delle prime due stagioni complete di "The Big Bang Theory", il fenomeno televisivo che ha fatto impazzire i Nerd (e non solo) di tutto il mondo! Nel cast dei talentuosi attori protagonisti spicca Jim Parsons, premiato agli Emmy Awards come "Miglior Attore Protagonista" proprio per il ruolo dell'ececntrico scienziato Sheldon Cooper.

Il cofanetto, oltre a contenere tutte le puntate trasmesse in tv, sarà arricchito da imperdibili contenuti speciali che permetteranno a nuovi e vecchi fan di esplorare al meglio il mondo del gruppo di nerd più famosi al mondo. Tra gli altri da non perdere l'irresistibile filmato dal dietro le quinte della prima stagione e l'intervista a David Saltzberg, un vero fisico dell'Università della California che offre la sua consulenza tecnica per lo show.