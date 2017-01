Ilona Staller: "Moana Pozzi è morta, lasciatela riposare in pace"

15:39 - "Domenica Live" torna a fare luce sul misterioso caso di Moana Pozzi, ufficialmente morta il 15 settembre 1994 all'età di 33 anni. Dopo le rivelazioni-shock di Eva Henger, che non crede alla morte della Pozzi, ora è la volta di Ilona Staller. L'ex pornostar accusa infatti la collega e la giornalista Debora Attanasio di essere solo in cerca di pubblicità: "Moana è morta in quella data, lasciatela riposare in pace".

A seminare il dubbio sul caso Pozzi alcune rivelazione della Attanasio, che fu segretaria per dieci anni nell'agenzia di Riccardo Schicchi: "Fino all'ultimo Riccardo mi diceva che Moana era viva. Tu che lo conoscevi meglio di me, spiegami perché mi diceva questo?".



A sostegno di questa teoria anche alcune foto di Moana strappate dopo la sua morte, sul cui retro compaiono delle frasi come Buttare e Non mi voglio vedere così che sembrano scritte dalla mano della Pozzi.