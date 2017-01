Ilary Blasi e Claudio Bisio, che bacio!

12:52 - Bacio a fior di labbra tra Claudio Bisio e Ilary Blasi, in occasione del maxi concerto Vodafone Live Red che si è tenuto a Roma. I due hanno presentato insieme la serata e hanno poi suggellato questa complicità sul palco, scambiandosi un tenero bacio sulla bocca davanti ai fotografi. Ad illuminare la notte tanti artisti del panorama musicale italiano e internazionale come Elio e Le Storie Tese, Fabri Fibra, Bob Sinclair e Albertino.



Le tenerezze tra Bisio e la bella Ilary non sono passate inosservate, anche se la Blasi non è certo la prima a finire - per gioco - sotto le grinfie del conduttore. Per mettere a suo agio le sue partner lavorative e creare la giusta complicità, infatti, il comico milanese spesso si "sacrifica" e elargisce baci alle sue affascinanti colleghe.