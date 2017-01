Il segreto di Pepa a "Verissimo"

17:46 - Sabato 19 ottobre alle 16.15, su Canale 5, appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Con lei in studio: Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. In esclusiva, solo per Verissimo, sarà in studio Megan Montaner, l'attrice spagnola che interpreta il personaggio di Pepa, nella soap sbanca auditel "Il Segreto". Inoltre, tra gli ospiti: Alessia Marcuzzi, Cher e Filippo Magnini che sarà intervistato da un suo fan.

“Sono molto innamorata del mio fidanzato. Non posso dirvi come si chiama perché vuole rimanere nell'anonimato, ma posso svelarvi che è un biologo”.



Queste le parole di Megan Montaner. Molto riservata sulla sua vita privata, a Silvia Toffanin confida: “Mi piacerebbe diventare madre da giovane. Non si sa mai cosa la vita ti riserva”.



Sul suo rapporto fuori dal set con Alex Gadea, l’attore che interpreta Tristan nella soap, Megan risponde: “Alex per me è come un fratello. Con lui, già dal momento del primo provino, è scattata una chimica speciale”.



Infine, a Silvia che le chiede se non si sia mai lamentata con gli sceneggiatori de Il Segreto per le continue vicissitudini che vive il suo personaggio, Megan divertita racconta: “Mi sono lamentata un sacco di volte con gli sceneggiatori. Una volta ho addirittura chiesto che scrivessero sul copione che venissi ammazzata, così la facevamo finita, perché qualche volta alla sera andavo a casa dal set sfinita”.