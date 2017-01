Il Principe William e Kate Middleton: "Siamo grandi fan di Downton Abbey"

10:26 - "Downton Abbey" può vantare dei fan davvero d'eccezione. La serie tv britannica - che è già diventata un cult - è infatti seguita con passione dal Principe William e dalla moglie Kate Middleton. Ospite del talk-show americano "Watch What Happens Live!", l'attore Allen Leech ha svelato: "Ho incontrato il Principe William ad un evento e mi ha detto Sono un grande fan dello show da quando mia moglie ha avuto il bambino".

"Ovviamente lui ha un sacco di tempo libero e Kate lo obbliga a vederlo Devi guardarlo insieme a me! gli dice" ha continuato l'attore, che nella serie interpreta il maggiordomo Tom Branson.



Ma la coppia reale non è la sola a restare incollata davanti al piccolo schermo. Anche la first lady Michelle Obama è infatti un'affezionata telespettatrice, tanto da voler divorare le stagioni in anteprima. Di sicuro William e Kate si potranno immedesimare più di altri nei personaggi di "Downton Abbey". Lo show è ruota infatti intorno alle vicende di una famiglia di nobili inglesi di inizio '900, alle prese con le vendette private e i complotti dei domestici.