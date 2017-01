Ian Ziering: "Torno a recitare per i figli"

11:37 - Dopo i soldi racimolati grazie alle teen-serie "Beverly Hills", l'ex biondino Ian Ziering non aveva nessuna intenzione di tornare sul set. Dopo una parentesi come stripper a Las Vegas, però, l'attore è stato obbligato dalla moglie ad accettare il ruolo nel film "Sharknado". "Mi ha detto Stai per avere due bambini, hai bisogno di lavorare - ha rivelato in un'intervista all'ABC - Come ogni buon padre, ho accettato per il bene dei figli".

"Sono molto apprensivo, ma come attore l'assicurazione sanitaria me la passa la Screen Actors Guild (il sindacato degli attori ndr.) e devi darti da fare parecchio ogni anno per rientrare nella fascia più alta" ha precisato l'attore, facendo quindi intuire che avrebbe accettato il ruolo per convenienza più che per passione. Nonostante l'inizio "venale", il ritorni sul set lo ha subito conquistato: "Mi sono divertito un sacco, a volte dimentico che lo faccio per vivere".