I Velini: "Donne è il vostro momento, divertitevi"

10:06 - Uno è espansivo, l'altro è razionale, come in ogni coppia che si rispetti anche i Velini hanno il loro ruolo. Elia e Pierpaolo, i "belloni" di "Striscia la Notizia", sono talmente affiatati che condividono casa. A "Tv Sorrisi e Canzoni" precisano: "Non siamo uomini in vetrina, vogliamo solo divertire le donne, è il loro momento".

Entrambi raccontano di non essere fidanzati: "Tra esami all'università, palestra e lavoro non siamo fidanzati, ma un po' di tempo lo troveremo". E il futuro? Se il mondo dello spettacolo li affascina, entrambi restano con i piedi per terra. Così Elia sogna di fare il giornalista, mentre Pierpaolo non rifiuterebbe una fiction, naturalmente su Canale 5. Intanto per ora "è un gioco". Poi si vedrà.