I Cesaroni sono rimasti... a piedi!

14:09 - Brutta disavventura per i Cesaroni, che sono rimasti a piedi... ma solo sul set! Negli scatti rubati delle riprese che si stanno svolgendo a Roma si vede Giulio (Claudio Amendola) che aiuta la figlia Nina (Margherita Vicario), rimasta senza benzina. La ragazza è nata dalla relazione tra Giulio e la new entry Sofia (Christiane Filangieri), che nella sesta stagione prenderà il posto dell'ex moglie Lucia (Elena Sofia Ricci).

In questo periodo sono in corso a Roma le riprese delle nuove puntate de "I Cesaroni", che andranno in onda nel 2014. Tra i volti nuovi che porteranno scompiglio nella sesta stagione Christiane Filangieri, nei panni della nuova vicina di casa, e Edoardo Pesce che interpreterà Annibale, il fratello segreto dei Cesaroni.