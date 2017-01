I Backstreet Boys a "Io Canto"

09:11 - Domenica 10 novembre, in diretta in prima serata su Canale 5, puntata finale di "Io Canto", condotta da Gerry Scotti e diretta da Roberto Cenci. Ospiti i Backstreet Boys, band che ha raggiunto innumerevoli volte la vetta della prestigiosa Top 40 americana. E ancora Aldo, Giovanni e Giacomo, Rita Pavone e Gloria Guida. La squadra di Mara Maionchi e quella di Claudio Cecchetto si sfideranno fino all'ultima nota per aggiudicarsi la vittoria.

I telespettatori avranno l’arduo compito, attraverso il televoto, di decretare la miglior squadra e il miglior interprete di questa edizione di “Io canto”. Il vincitore si aggiudicherà un percorso formativo in America, presso la New York Film Academy, premio che verrà consegnato dalla rappresentate della NYFA, Kristy Cates.



Inoltre, una giuria di qualità formata dai rappresentati delle maggiori radio italiane avrà il compito di eleggere, tra i moltissimi brani inediti inviati nei mesi scorsi dagli iscritti alla SIAE, l’autore e il giovane interprete più radiofonici. E infine, il mondo del web decreterà quale tra i brani inediti e il suo interprete siano stati apprezzati maggiormente in Rete.