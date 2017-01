Helen Flanagan, lingerie bollente

09:45 - Lingua maliziosa che accarezza le labbra e le mani a coprire il seno perfetto. Helen Flanagan, stellina della soap inglese "Coronation Street", posa in lingerie per il magazine "Nuts", strizzando le sue curve bombastiche in guêpière e bustini di pizzo da far girare la testa. Non è certo la prima volta che Helen condivide le sue grazie con il pubblico. D'altra parte è stata proprio lei ad ammettere "Ho le tette migliori del mondo".