Helen Flanagan, dodici mesi senza veli

11:25 - Qualche mese fa aveva definito il suo seno "il più bello del mondo" e adesso Helen Flanagan ha voluto condividere con il mondo le sue grazie. L'attrice inglese si è infatti spogliata per il calendario 2014, confezionando una serie di scatti bollenti da sfogliare mese dopo mese. Romantica in lingerie o completamente nuda, la carica erotica di Helen è pronta a tenere compagnia ai maschietti per i prossimi dodici mesi.

Eletta da "FHM" la donna più sexy dell'anno da FHM, la giovane stellina della tv inglese si è concessa generosa davanti all'obbiettivo, regalando scatti bollenti in cui appare coperta solo da pochi centimetri di stoffa.