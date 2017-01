Guendalina Tavassi: "Chloe è nata in casa"

15:05 - "Ad un certo punto mi sono seduta sul water leopardato e ho sentito la testa che stava per uscire", inizia così la storia rocambolesca del parto in casa, non previsto, dell'ex gieffina Guendalina Tavassi. Lo racconta a "Domenica Live", davanti alla faccia divertita del marito Umberto D’Aponte e di Barbara d'Urso mentre tiene in braccio la piccola Chloe, nata lo scorso 2 ottobre.

Non c'era tempo di andare in ospedale e così la Tavassi ha partorito in casa, mentre gli operai montavano le porte in salone. Guendalina mostra fierissima la piccolina in tv e ribadisce la sua promessa d'amore al compagno:"Mio marito mi ha regalato una vita nuova e meravigliosa, incontrarlo è stato il regalo più grande che il destino poteva farmi".