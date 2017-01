Griffin shock: muore il cane Brian

16:18 - Colpo di scena nella serie animata "I Griffin". Nella sesta puntata delle dodicesima serie il cane Brian muore sul lettino perché rimasto vittima di un incidente stradale. L'intera famiglia si stringe attorno a Brian in lacrime. Il personaggio compariva sin dal 1999 e i fan sono rimasti scioccati dall'episodio. Cosa succederà ora? Arriva il cane italo-americano Vinnie.

La puntata si intitola "La vita di Brian" ed è stata voluta dei produttori della serie per sparigliare le carte e creare un effetto sorpresa. E i risultati si sono visti, in molti hanno espresso il loro cordoglio per il simpatico Brian nei Forum dedicati alla serie animata.