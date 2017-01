Grande novità: l'app gratuita Lucignolo 2.0

14:20 - Domenica 13 ottobre 2013, in prima serata su Italia1 torna Lucignolo. E sarà in chiave assolutamente 2.0.

Lo abbiamo conosciuto qualche anno fa come lo sguardo indiscreto sul popolo della notte. Come la voce che, senza falsi pudori, ha saputo raccontare le trasgressioni giovanili con innovazione e sagacia. Lo abbiamo rivisto nella versione “Bellavita”.

Ora Lucignolo torna e sarà in diretta. Ancora una volta indagherà senza pregiudizi sul mondo di chi ha vent’anni o poco più.

Intanto, in attesa della diretta in tv, Lucignolo 2.0 ha già aperto i battenti sui social network: pagina Facebook , profilo twitter e anche Instagram.



Ed ora è stata lanciata anche l’app gratuita “LUCIGNOLO”, per entrare a far parte in prima persona del mondo e delle storie del programma cult di Italia.



La peculiarità della versione 2.0 del nuovo programma, insomma, è la sua anima “social”.

Lo ha sottolineato anche il direttore di VideoNews Mario Giordano: “Il format in parte ricalca gli elementi più fortunati del primissimo Lucignolo anche se, a un decennio di distanza non potevamo non tener conto di quanto il mondo è cambiato. Il 2.0 del titolo sta proprio in questo, ed è anche il motivo per cui andremo in onda rigorosamente in diretta: la tecnologia ci permette di interagire in tempo reale con chi vogliamo raccontare o anche semplicemente con chi ci sta guardando. So che ormai è di moda dire che una trasmissione è più “social” di quell’altra. E che poi, spesso, ci si limita a qualche commento in sovrimpressione. Nel nostro caso l’ascolto non sarà mai passivo. Attraverso una nuova app dedicata, i telespettatori in second screen potranno condividere non solo opinioni, ma anche video e immagini. Persino indirizzare la puntata, se lo spunto è buono. La scaletta sarà solo una traccia, ogni serata sarà una sorpresa anche per noi”.



I telespettatori avranno quindi a disposizione ben due app per interagire con Lucignolo e diventare protagonista del programma: una per girare e inviare video alla redazione di Lucignolo, in risposta ai temi proposti settimana dopo settimana; l'altra per condividere opinioni, video e immagini durante la diretta e persino influenzare lo svolgimento della puntata.

Non rimane altro che aspettare il 13 ottobre e intanto inviare i saluti a Lucignolo tramite l'app!

A proposito, scaricala sullo smartphone, segui le istruzioni e filma i saluti…

Entrerai a far parte della videostoria che ti consentirà di salutare Lucignolo anche in tv.

Premi play per vedere chi ha già partecipato e partecipa anche tu!