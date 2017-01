Grande Fratello, i segreti dei casting

11:22 - Bari venerdì scorso ha aperto gli "open" casting della 13esima edizione di "Grande Fratello", in onda prossimamente su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Prossime tappe a Bologna, Milano, Salerno e Roma. Si sono presentati - come testimoniano le immagini backstage di QuiMediaset - studenti, baristi, parrucchieri, cuochi, operai, animatori, ma anche tanti ragazzi disoccupati.

Tra le motivazioni che spingono i ragazzi a voler entrare nella Casa - sottolineano gli organizzatori - ci sono quelle di voler fare "un'esperienza diversa", "mettersi in gioco", cercare un "trampolino di lancio", "una svolta economica" (magari per avviare un'attività propria o per aiutare la famiglia), un "riscatto", sociale o personale.