Grande Fratello 13, cosa resta della Casa

16:16 - Dopo lo shock, adesso si riparte. Della Casa del Grande Fratello 13 non è rimasto più nulla. Anzi, quasi nulla. Perché come racconta la scenografa del reality Emanuela Trixie Zitkowsky a "Pomeriggio Cinque" - che mostra le immagini in esclusiva - , i pompieri sono riusciti a salvare la regia: "Vogliamo partire da lì, non ci fermeremo, abbiamo trovato altri due punti dove ricominciare da zero".

"Siamo stati svegliati nel cuore della notte - racconta la scenografa - siamo accorsi lì ma non c’era più niente da fare. La Casa del Grande Fratello non c’è più. 3000 metri quadri andati distrutti. Si è salvata solo la regia grazie all’intervento dei pompieri, proprio da quella noi vorremmo ripartire. A parte l’iniziale sgomento… 14 anni di lavoro, 3 mesi adesso per preparare la Casa, che era quasi pronta. Mancava l’arredamento. Metà dei pavimenti erano stati messi".



Il Grande Fratello 13 però non si ferma: "Abbiamo trovato altri due punti dove ricominciare da zero. Abbiamo ricominciato a progettare, l’entusiasmo ci è tornato. L’area originaria, invece, è sotto sequestro e andrà bonificata. Le novità non ve le posso raccontare perché noi speriamo di riutilizzarle nella nuova Casa. Ce n'erano tante ed erano già pronte”.