Glee, prende il via la quinta stagione

11:49 - La parola più difficile da pronunciare è "addio". Con questo slogan, affiancato al volto di Cory Monteith, "Glee" si prepara alla quinta stagione. Questa prende il via il 27 settembre per lanciarla l'autore Ryan Murphy ha pubblicato su Twitter un poster che ricorda l'attore scomparso pochi mesi fa: il 10 ottobre infatti andrà in onda un episodio che sarà un tributo a lui e un modo per dirgli addio.

I primi due episodi della stagione invece saranno dedicati ai Beatles. Per gli appassionati di "Glee" dunque l'attesa è finita: lo show riparte anche se orfano di uno dei suoi protagonisti più amati.