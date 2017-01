Glee: bacio saffico per Demi Lovato

11:32 - Sulle note di "Here comes the sun" dei Beatles scatta il primo bacio saffico della quinta stagione di Glee. Le protagoniste sono Demi Lovato e Naya Rivera, alias Dani e Santana, che fin dal primo episodio avevano dimostrato di avere una certa intesa. Debutto a luci rosse, quindi, quello della cantautrice americana che entra a far parte del cast annunciando una stagione decisamente piccante...