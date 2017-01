Giulia Montanarini all'asta per beneficenza

16:10 - Uscire a cena con una bellezza del calibro di Giulia Montanarini ora è alla portata di tutti. L'ex tronista si è infatti messa all'asta su eBay per beneficenza e le offerte continuano a salire di ora in ora (la cifra attuale per "accaparrarsela" è di oltre 500 euro). Il fortunato vincitore avrà diritto ad cena privata con la bionda showgirl, per poi proseguire la serata in un "locale della moda milanese".

"Uscita a Cena privata, in un Locale di Milano, con la Showgirl GIULIA MONTANARINI! Dopo UOMINI E DONNE con la DE FILIPPI, in cui ha incontrato tanti pretendenti... la BELLISSIMA E SIMPATICISSIMA Attrice, Modella e Showgirl, uscirà a Cena con il Fortunato Vincitore dell'Asta Benefica , in un Locale alla Moda Milanese - si legge nell'annuncio pubblicato su eBay, che precisa - Il Tutto ovviamente...PAPARAZZATI DA UN FOTOGRAFO ;-)".



Una trovata non solo pubblicitaria, ma anche benefica. Il ricavato dell'asta sosterrà infatti la creazione di una linea di ascolto per le famiglie degli incidentati stradali e il progetto "Guido anch'io", per l'educazione stradale dei ragazzi down.