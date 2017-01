14 dicembre 2013 Giorgio Vanni porta in tour le sigle più amate dei cartoni animati Da "What's My Destiny Dragon Ball" a "Lupin III", la voce ufficiale dei cartoni Mediaset festeggia con la sua band vent'anni di successi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:00 - Partirà il 5 gennaio e farà tappa al "Corallo" di Reggio Emilia, il tour di "Giorgio Vanni e i figli di Goku". Il cantante porterà con la sua band, in tutta italia, le più amate sigle di cartoni di tutti i tempi. Sarà uno show ricco di emozioni in cui la band festeggerà un ventennio di grandi successi. "What is my destiny Dragon Ball", "Detective Conan", "W I Pokemon", "Yu Ghi Oh!", "Beyblade", "Lupin III" sono solo alcuni dei titoli in scaletta.

Vanni è conosciuto dal pubblico come la voce ufficiale dei celebri cartoni animati "Mediaset" ed è anche la mente creativa che li ha composti, insieme al produttore Max Longhi, per la "Lova Music".



Nel 2013 la band è stata protagonista di "Lucca Comics", "Rimini Comics" ed altri importanti eventi dove ha raccolto grandi consensi.



Lo spettacolo sarà un vero concerto, suonato rigorosamente dal vivo, e si rivolge a un pubblico transgenerazionale: dai bambini che seguono i cartoni oggi, ai loro genitori che sono diventati grandi con le sigle cantante da Vanni.