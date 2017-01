Gigi D'Alessio: "Uno show con Alessandra Amoroso e i Modà"

16:36 - Gigi D'Alessio rompe il silenzio musicale di due anni con tanti progetti. L'album "Ora" che è "un inno alla speranza, a godere più tempo con i nostri cari", dal 7 febbraio parte il tour mondiale dal Canada e il grande show con Anna Tatangelo su Canale 5 in prima serata il 25 novembre diretto da Roberto Cenci: "Duetteremo con Alessandra Amoroso, Modà, Roberto Vecchioni. Ci saranno anche Paolo Bonolis e i comici Biagio Izzo e Andrea Pucci".

Dunque cosa vedremo su Canale 5?

Un grande varietà di musica come non si vedeva da un bel po' e che andrà in onda contemporaneamente su Rtl 102.5. Abbiamo voluto concentrare tutte le energie economiche in un unica puntata anziché diluire lo show in due, tre appuntamenti. Anche per creare un intreccio con gli ospiti interessante che catturi il pubblico...



Ad esempio?

Duetterò con Alessandra Amoroso ma poi ci sarà anche Anna Tatangelo con Vecchioni e via dicendo. Saremo anche accompagnati da un'orchestra di quaranta elementi dal vivo, diretta dal maestro Pica.



Canterai anche i brani del nuovo disco "Ora"?

Certo e ci tengo particolarmente perché queste nuove canzoni parlano di speranza. Ne dobbiamo avere molta in questo periodo, rimboccarci le maniche e andare avanti.



C'è anche l'attualità della violenza sulle donne con "Il falco e la rondine"...

E' terribile quello che accade ad alcune donne e proprio a loro sono vicino. Continuate a sperare, a lottare e certamente la vostra vita potrà rinascere perché no, anche incontrato il vero principe azzurro.



"Ora" è l'album della maturità?

Certamente. A 46 anni ho capito molte cose della mia vita. Purtroppo stando lontano per lavoro non ho visto crescere i miei figli, ho perso del tempo prezioso da condividere con i miei genitori. Insomma oggi più di ieri sono consapevole di molte cose. E anche di aver dato 'Gioia, pane, cuore'.



Cioè?

Con il mio lavoro do tante opportunità a un sacco di persone. Scrivo un brano, poi in sala di incisione, i musicisti, la presentazione del disco, il tour. Insomma attorno a questi passaggi gravitano tantissime persone che lavorano. In questo periodo è un miracolo ma io sono orgoglioso di poter contribuire a questa situazione lavorativa.



"In prova a richiamarmi amore" si parla di una coppia in crisi...

Purtroppo per ogni canzone d'amore che scrivo subito dicono che o io Anna siamo in crisi, o che abbiamo fatto pace... In verità è una canzone in cui la donna si lamenta della lontananza del compagno. Ed è vero, succede a molti. Se si sta troppo distanti non va bene, ci vuole sempre la giusta misura.



Pronto per il tour internazionale che parte il 7 febbraio?

Non vedo l'ora. Sono stato anche a Buenos Aires per un po' di interviste e registrare "Quanti amori" con la superstar argentina Andrea Del Boca. Il brano sarà la colonna sonora della telenovela "Esa mujer". Comunque ogni volta che vado in Sudamerica mi sento a casa. Il calore e l'affetto degli italiani che vivono lì è bellissimo.