Gianni Morandi show con Carrà e Fiorello

12:26 - Gianni Morandi ha aperto il primo dei due concerti evento "Live In Arena" con "Il mondo cambierà". In scaletta i grandi successi da "Un anno d'amore" a "Non son degno di te" fino a "Bella Signora". Omaggio commosso all'amico Lucio Dalla con "Piazza Grande". Momenti travolgenti con Fiorello e Raffaella Carrà. Classe ed eleganza col maestro Ennio Morricone. Secondo e ultimo appuntamento in diretta in prima serata su Canale 5 l'8 ottobre.

Il concerto di Morandi si è snodato lungo i brani che hanno fatto la storia della canzone italiana. Uno show che è stato soprattutto l'omaggio di Gianni ai suoi fan che hanno cantato all'unisono i suoi successi. Il cantante non si è mai risparmiato nonostante la pioggia che in diverse occasioni ha "disturbato" i momenti musicali intensi. Fuori programma con Riccardo Cocciante che, su richiesta dell'amico e collega, ha intonato "Margherita" assieme al pubblico. In chiusura dello show Gianni ha osservato anche qualche secondo di silenzio per commemorare i morti di Lampedusa. Una serata premiata da un grande successo in termini di ascolti. E così cresce l'attesa per la puntata di stasera, con il secondo concerto che vedrà alla ribalta altri ospiti tra cui Cher.



