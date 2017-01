Gianni Morandi, boom di ascolti con Cher e Pavone

08:39 - Il secondo ed ultimo concerto "Gianni Morandi - Live in Arena" andato in onda su Canale 5 ha visto sul palco grandi ospiti. Checco Zalone ha presentato il film "Sole a catinelle" in uscita il 31 ottobre, Gianni ha duettato prima con Rita Pavone proponendo i brani storici della loro carriera e poi col premio Oscar Cher in "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)". Momento di commozione per Gianni quando ha intonato con il figlio Marco "Il mio amico".

Il secondo concerto è stato ricco di ospiti e tra i momenti più riusciti quello del tris di artiste femminili sul palco con Gianni: Amii Stewart ("Grazie perché"), Nina Zilli ("Parla più piano") e Noemi ("Dimmi adesso con chi sei"). Cher si è presentata sulle note di "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" e poi l'artista Premio Oscar ha cantato il singolo "Woman's World" tratto dall'ultimo album "Closer To The Truth", accompagnata dal corpo di ballo. Per il gran finale il cantante con la chitarra ha intonato i successi "Un mondo d'amore", "Canzoni stonate", "Stringimi Le Mani" per poi concludere con "In amore" assieme a Bianca Atzei. "Scende la pioggia" cantata all'unisono dalla platea segna la fine dell'evento targato Morandi e Canale 5.



Gli ascolti hanno premiato la serata: la prima parte (dalle ore 21.15 alle ore 22.37) è stata seguita da 6.428.000 telespettatori, con una share del 22.81%. La seconda parte della diretta dall'Arena di Verona (dalle ore 22.42 alle ore 23.30) è stata vista da 5.393.000 telespettatori, pari ad una share del 21.01%. "Gianni Morandi Live in Arena " ha toccato picchi del 29.58% di share e 7.280.000 telespettatori.



