Georges Descrieres, morto l'Arsenio Lupin della televisione

16:22 - E' morto a Cannes, in Costa Azzurra, Georges Descrieres, l'attore francese noto per aver interpretato Arsenio Lupin nella celebre serie televisiva. Lo ha annunciato il suo agente. Descrieres aveva 83 anni.

Una vera e propria istituzione in patria, al punto da essere nominato Grand'Ufficiale della Legion d'Onore, Descrieres ha ottenuto la notorietà internazionale soprattutto con il personaggio nato dalla penna di Maurice Leblanc. La serie, andata in onda su quello che all'epoca era il Secondo canale, per la prima volta tra il 1971 e il 1974, ha contribuito a dare una figura indelebile al ladro in frac e ha rendere popolare Descrieres.



Che qualche anno dopo ha bissato il successo (seppure in forma minore), con un'altra serie tv, "Sam e Sally". Oltre ai tanti film, in Francia Descrieres ha recitato in numerosissime pièce teatrali, essendo stato membro della Comédie-Française.