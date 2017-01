Funari, la tomba abbandonata

13:03 - "Moglie vergogna": questo un bigliettino anonimo lasciato sulla tomba di Gianfranco Funari. Un messaggio chiarissimo a Morena Zapparoli accusata di aver trascurato la memoria del suo defunto marito. Al Cimitero Monumentale di Milano, infatti, rimane una foto attaccata con lo scotch e una frase su un foglietto che Funari anche da vivo amava citare per il giorno in cui sarebbe passato a miglior vita "Ho smesso di fumare". La compagna dell'ex presentatore si difende: "Non è colpa mia, i soldi sono pochi e l'eredità è bloccata per una contesa legale con la figlia di Gianfranco".