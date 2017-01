Francesco Facchinetti: "Con Alessia Marcuzzi un amore incredibile"

09:04 - Francesco Facchinetti, in un'intervista a "Verissimo", si è confessato a cuore aperto parlando anche della fine della sua storia d'amore con Alessia Marcuzzi, dalla quale è nata la piccola Mia. "Con Alessia è stato un amore incredibile che durerà per tutta la vita", ha detto.

A Silvia Toffanin che gli chiede se pensa di aver fatto tutto il possibile perché la storia non finisse, con grande sincerità Francesco risponde: “Sì, ho fatto tutto il possibile ma non è bastato, ed è stata una grande sconfitta, ma bisogna andare oltre. In questo momento, io non riesco a immaginarmi vicino ad un’altra donna. Ho desiderato una sola volta nella vita di avere un figlio e l’ho desiderato con lei”. E aggiunge: “Con Alessia c’è stato un amore incredibile che durerà per tutta la vita, come l’amore che provo per mia figlia. Per me lei è una madre incredibile e per il momento sono in pace con me stesso”.



"Sono contento che si sia creata una famiglia, anche se io e la mia compagna Alessia Marcuzzi non stiamo più insieme. - conclude - Io e lei cerchiamo di dare il meglio a nostra figlia e tentiamo di mantenere un nucleo famigliare anche in questo disordine".