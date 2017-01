Francesco Arca: "Nessun flirt con Kasia Smutniak"

11:39 - Ne è passato di tempo da quando Francesco Arca faceva il tronista. Adesso che è un attore molto richiesto, in tv (è il protagonista de Le tre rose di Eva) e al cinema (lo vedremo presto nel nuovo film di Ferzan Ozpetek) racconta a "Vero Tv" di non avere più il tempo per l'amore: "Sono single e non ho una fidanzata da così tanti anni che quasi non mi ricordo come sia una vita a due". E sul presunto flirt con Kasia Smutniak precisa: "Tutto falso".

"Ho già smentito più volte la falsa notizia di una relazione con Kasia - spiega l'attore - Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo. Credo che le storie d'amore vadano vissute intensamente senza spenderci intorno inutili parole. Non vedo grandi vantaggi nell’essere single a 33 anni, forse ce ne erano di più quando ne avevo venti". In effetti dopo Laura Chiatti sono stati attribuiti molti flirt a Francesco, ma mai una fidanzata. Forse è finalmente arrivato il momento giusto.