Francesco Arca è un pugile perfetto

09:44 - Mai stare fermi, meglio dedicare ogni tempo libero sul set per il fisico. L'ex tronista e oggi attore richiesto da tv e cinema, Francesco Arca, si allena col sacco e i guantoni come un pugile perfetto. Meglio essere in forma per affrontare le fatiche delle riprese di "Rex". Attesa anche per "Allacciate le cinture" di Ozpetek, in uscita a febbraio, in cui Arca è tra i protagonisti.