Francesca-Eugenio, è rebus sulla gravidanza

12:57 - "Certo che vivremo in tre, ma è presto per giurarlo". La gravidanza di Francesca, la corteggiatrice di Eugenio, è davvero un rebus. Ma come suggerisce "Visto" bisogna leggere tra le righe. Una frase di Maria De Filippi, infatti, durante la prima puntata di "Uomini e Donne" lancia il gossip. La coppia però preferisce non confermare: "Parleremo solo al momento giusto".

Francesca ed Eugenio sono attualmente impegnati sul set di un minifilm e come sempre non perdono l'occasione per stare insieme. La Del Taglia in tv è apparsa un po' più formosa del solito e quando ha salutato Maria le ha sussurrato qualcosa all'orecchio, ma la De Filippi le ha subito fatto notare che aveva il microfono acceso e che quindi rischiava di far ascoltare a tutti le sue dichiarazioni. Così i fan si sono subito scatenati sul Web, riportando la notizia che forse la coppia aspetta davvero un figlio. D'altronde in tempi non sospetti loro avevano confessato: "Avere dei figli è uno dei nostri sogni".