Floriana Secondi: "Roberto Bedetti è solo un amico"

12:24 - "Roberto è un carissimo amico. Sta passando un periodo difficile e cerco di stargli accanto. Passiamo quasi tutti i giorni assieme con i nostri bambini". Con queste parole rilasciate al settimanale Visto l'ex gieffina Floriana Secondi allontana i pettegolezzi sulla sua presunta nuova love story con Roberto Bedetti. "Non sono single, ho delle frequentazioni - continua Floriana - Sono in cerca dell'uomo giusto".

Dall'ex fidanzato Daniele Pompili, con il quale c'è stato un riavvicinamento, al mental coach della Lazio Sandro Corapi, la Secondi è in cerca dell'amore vero, quello che merita un "per sempre". Dopo le delusioni passate vuole andarci coi piedi di piombo e non si sbilancia, rimandando a più avanti la fatidica decisione.



Sembra avere le idee ben chiare, invece, Bedetti che al settimanale dichiara: "Io e lei abbiamo un rapporto speciale. A me Floriana piace moltissimo, quindi, nella vita non si sa mai cosa può accadere. Ma in questo momento pensiamo solo a viverci il più possibile". Dichiarazioni che sembrano sottintendere un sentimento particolarmente forte e un interesse che va oltre alla semplice amicizia. Se son rose...