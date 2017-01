Flavio Montrucchio, Cupido per "Tutti dicono I Love You"

09:37 - Flavio Montrucchio, ex vincitore del "Grande Fratello", è l'inviato speciale di "Tutti dicono I love you", il nuovo programma in onda su Canale 5 a inizio 2014 che si snoderà tra sorprese d'amore e appuntamenti al buio condotto da Federica Panicucci. "Non ho l'arco, né le frecce. Anzi, a far la posta in strada alle 7 di mattina, più che Cupido sembro un incursore delle Iene", ha detto l'attore.

In onda con "sei prime serate a inizio 2014 su Canale 5", il programma, prodotto da Endemol anticipa all'agenzia Ansa Montrucchio, "è completamente itinerante. Non abbiamo uno studio fisso, ma utilizziamo le piazze d'Italia, da Ferrara a Verona, dove Federica Panicucci cuce insieme le diverse storie".



A farla da padrona, però, sono le sorprese, con grandi flashmob, la nuova moda che porta centinaia di persone in uno stesso luogo per qualche minuto a fare la stessa cosa. "Ne abbiamo organizzato uno per una coppia argentina che vive in Italia - racconta Montrucchio - Dovevano sposarsi qualche anno fa, poi il terremoto in Umbria ha cambiato tutto e sono finiti in una tendopoli. Lui ci ha chiesto aiuto e noi abbiamo preparato una sorpresa in un bar, facendo arrivare i genitori dall'Argentina e con decine di comparse ai tavolini che si sono messe a ballare sulle coreografie di Bill Goodson".



Flavio è anche impegnato sul set di "Una donna per amico", il nuovo film di Giovanni Veronesi dove sarà l'ex fidanzato di Laetitia Casta. Poi ci sono anche le prove del musical di Massimo Romeo Piparo "Sette spose per sette fratelli" al debutto al Teatro Sistina di Roma l'11 febbraio.