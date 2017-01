Fiorello minorenne, che animatore!

09:32 - Momento amarcord per Rosario Fiorello. Lo showman cinguetta nostalgico le foto dei bei tempi andati quando, giovane e bello - alcuni scatti risalgono a quando aveva 17 anni - si divertiva ad animare la gente nei villaggi vacanza in giro per l'Italia. Pettinatura anni Ottanta e vestiti di scena, Fiorello spiccava tra gli altri per il suo già notevole savoir-faire.

E che dire della foto che lo ritrae con un giovanissimo e quasi irriconoscibile Lorenzo Jovanotti? Capello lungo e abbronzatura perfetta, Fiorello mostra il petto sotto la camicia dai colori scintillanti aperta sul petto. Una cosa è certa: lo showman anche col capello corto e brizzolato rimane un uomo decisamente affascinante. Nostalgia canaglia a parte.