Festival di Sanremo: ecco gli otto Giovani

16:36 - E' stata resa nota dalla Commissione artistica del Festival di Sanremo la lista delle otto Nuove Proposte: Diodato, Filippo Graziani (figlio del cantautore Ivan), Rocco Hunt, The Niro, Veronica De Simone da "The Voice Of Italy", Zibba (Premio Tenco 2012 e co-autore con Tiziano Ferro di "La vita e la felicità" di Michele che ha trionfato a "X Factor"). A questi si aggiungono i due cantanti provenienti dal concorso di Area Sanremo Vadim e Bianca.

Dunque la commissione musicale del 64esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo (che si terrà dal 18 al 22 febbraio 2014), composta da Mauro Pagani, Claudio Fasulo, Andrea Guerra, Massimo Martelli e Stefano Senardi, all'esito delle audizioni dal vivo, che si sono tenute venerdì scorso, ha scelto le sei canzoni.



Diodato presenterà "Babilonia", Filippo Graziani sarà sul palco con il brano "Le cose belle", il rapper amatissimo dal Web Rocco Hunt porterà il brano "Nu Juorno Buono" mentre The Niro ci sarà con "1969". Direttamente dal talent "The Voice Of Italy" Veronica De Simone con il brano "Nuvole che passano" mentre Zibba ha il brano "Senza di te". Le canzoni dei vincitori di Area Sanremo: sono "Saprai" per Bianca e "La Normalità" di Vadim.



Tra le esclusioni si annoverano Levante, la cantautrice che è emersa questa estate con il tormentone "Alfonso", poi anche Antonella Lo Coco e Edwyn Roberts di "Amici".