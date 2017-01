Tgcom24 >

Federica Pellegrini a Lucignolo: "E' difficile gestire l'amore" 10 novembre 2013 Federica Pellegrini a Lucignolo: "E' difficile gestire l'amore" La campionessa di nuoto smentisce che la fine della storia con Filippo Magnini sia dovuta a un flirt con il preparatore atletico Matteo Giunta

17:46 - "Matteo non c'entra, in amore non si gestisce nulla". Federica Pellegrini si confessa a "Lucignolo 2.0". Le telecamere dell'approfondimento Videonews con Marco Berry ed Enrico Ruggeri hanno raggiunto la campionessa di nuoto all'uscita dalla piscina dove si allena con il preparatore atletico che molti indicano come nuovo flirt.

Qualche giorno fa è rimbalzata sui giornali la notizia di un nuova rottura della relazione tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. A Maggio, una prima separazione era stata annunciata dalla coppia con un comunicato stampa. Secondo alcune voci la causa sarebbe stata un presunto flirt con Matteo Giunta, preparatore atletico e cugino dell'ex fidanzato. Per fare chiarezza, Lucignolo intervista Federica.



Inviato Lucignolo: C’è già per caso qualcun altro? Federica Pellegrini: No, assolutamente. Inviato: Qualora ci fosse una nuova storia amore, ti vogliamo fare una proposta: Lucignolo si candida a farti da agente per aiutarti a gestirla, nel caso volessi gestirla pubblicamente. Pellegrini: Ma io non gestisco queste cose sinceramente, si è sempre creato un gran scompiglio perché appunto non sono mai state gestite queste cose. In amore non si gestisce niente. Inviato: Quindi basta comunicati stampa? Pellegrini: Noi l’abbiamo fatto quella volta perché sinceramente i giornali cominciavano a dire di ogni. Allora, per evitare qualsiasi ipotesi falsa, abbiamo preferito fare un comunicato stampa. Inviato: Matteo il preparatore non centra nulla? Pellegrini: Matteo è qui, stiamo andando all’allenamento. Inviato: Non centra nulla quindi? Pellegrini: No, assolutamente. Già molti hanno capito di aver sbagliato la scorsa volta.