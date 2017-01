Federica Panicucci si commuove a Verissimo

09:34 - Momento di commozione per Federica Panicucci durante l'intervista a "Verissimo" con Silvia Toffanin. La conduttrice di "Mattino Cinque" ha ricordato sua nonna Chiarina alla quale era molto legata, emozionandosi: "Era speciale e come tutti i nonni è stata un grande patrimonio per me". Intanto il programma viene premiato dagli ascolti: da dieci sabati consecutivi vince contro il concorrente di Rai Uno.

La puntata di sabato scorso ha raccolto 2.481.000 telespettatori con 16.57% di share e in "Giri di Valzer" 2.300.000 telespettatori e 13.41% di share.