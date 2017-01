Fashion Style cerca l'astro nascente della moda

11:47 - Arriva in prima serata su La5 dall'11 novembre "Fashion Style", il primo talent tutto italiano sul mondo della moda in otto puntate. Alla conduzione, l'attrice Chiara Francini, come giudici Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e il giornalista Cesare Cunaccia. "Non vogliamo fare solo ascolto ma tendenza" dice il direttore di Canale 5 e La5 Giancarlo Scheri.

In gara 16 ragazzi selezionati tra oltre un migliaio di candidati, divisi in 4 team creativi, composti ognuno da uno stilista, una modella, un make up artist e un hair stylist. Otto le puntate del programma, che mette in palio opportunità professionali.



IL MAGAZINE TUSTYLE E' IL PARTNER DI FASHION STYLE - TuStyle, il settimanale di moda, shopping e attualità diretto da Marina Bigi, è uno dei protagonisti di "Fashion Style". Il magazine Mondadori, tra i più letti e amati da chi cerca suggerimenti cool in fatto di stile, dopo aver seguito i casting del programma, ha ideato una delle sfide che i concorrenti dovranno superare: la prova TuStyle, nel corso della quale gli aspiranti vincitori dovranno reinterpretare, con la supervisione del caporedattore moda Carlotta Marioni, un servizio moda del giornale. TuStyle accompagnerà il lavoro dei concorrenti con commenti e suggerimenti puntuali anche nelle fasi day-time, in cui le squadre di “Fashion Style” si cimenteranno con tutorial di moda e beauty. Il talent si concluderà con la vittoria di una delle quattro squadre. Per il gran finale TuStyle offre uno dei premi in palio: un servizio realizzato dalla redazione moda del settimanale con la collaborazione dei vincitori (un designer, un hair stylist, un make-up artist e una modella) che verrà pubblicato sulle pagine del magazine e che sarà visto e apprezzato dalle numerose lettrici.