Farrah Abraham, bikini con la salma

13:16 - Dopo l'esperienza nel reality "Teen Mom" e il porno, la sexy mammina Farrah Abraham è tornata a far parlare di sè. Il "Girls and Corpses" le ha infatti dedicato la copertina, immortalandola sorridente in bikini mentre infilza con una forca la testa di un cadavere. Uno scatto shock, che ha però lasciato soddisfatta la Abraham: "Credo che sia una delle riviste più folli... E' uno dei migliori servizi che ho fatto".

Dopo essere stata lanciata dal reality "Teen Mom", la carriera della 22enne è decollata. E' stata infatti protagonista di un film a luci rosse con il pornoattore James Deen e ha poi proseguito nel mondo dell'hard lanciando una linea di bambole gonfiabili e sex-toy. Per renderla più personale ha creato i prodotti a partire dai calchi delle sue parti intime, monetizzando anche il processo di gessatura sotto l'occhio delle telecamere di "Radar Online".