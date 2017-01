Ezio Greggio: "E' sempre bello tornare a Striscia la Notizia"

12:12 - Ottimi ascolti per il rientro di Ezio Greggio a "Striscia la notizia" al fianco di Michelle Hunziker, lunedì 28 ottobre è stato seguito da oltre 6 milioni di telespettatori (6.072.000 spettatori) e dal 20.99% di share, risultando programma più visto dell'access prime time. "E' sempre bello tornare a Striscia, trovare milioni di italiani che mi aspettano", ha detto Ezio.

"Abbracciarli tutti con un risultato spettacolare come quello di ieri sera. Scusate, ma ora devo andare a cambiare il pannolino alla figlia di Michelle che mi ha preso come ostetrico part-time", ha concluso il conduttore storico del tg satirico. Il tg di Antonio Ricci ha superato di 350mila telespettatori il gioco delle scatole di Raiuno e sul target commerciale, il pubblico più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, ha ottenuto il 25.06% di share, battendo di oltre 10 punti percentuali Affari tuoi (fermo al 14.51% di share).