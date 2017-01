Extra Show, la storia di Mediaset

09:02 - Giovedì 3 ottobre in prima serata, debutta la prima produzione originale, totalmente inedita, targata Mediaset Extra: "Extra Show". Un viaggio lungo 9 puntate dentro gli archivi Mediaset e non solo. Al timone del programma i "Boiler", il trio comico di "Zelig" formato da Federico Basso, Gianni Cinelli e Davide Paniate.

In modo ironico e scanzonato, i Boiler mostreranno filmati, aneddoti, curiosità, fuori onda, momenti indimenticabili di televisione targati Canale 5, Italia 1 e Retequattro. Ma ci accompagneranno anche nei backstage dei programmi di intrattenimento che vedremo prossimamente in onda. Un occasione per vedere da un punto di vista privilegiato e divertente cosa si nasconde dietro le quinte di un programma tv.