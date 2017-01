Eva Longoria, nudo glamour in copertina

09:50 - Svolta sexy per Eva Longoria, che si è messa a nudo per la copertina di "Elle" Spagna lasciandosi immortalare coperta soltanto da una cascata di strass. Lo scatto senza veli ha causato però qualche problemino all'attrice, che non ama farsi fotografare come mamma l'ha fatta. "Mi preoccupava posare nuda per la copertina, con addosso solo i cristalli - ha spiegato - Non poter nascondere nulla mi rende parecchio insicura".

La diva latina non sembra però avere proprio nulla di cui vergognarsi e a 38 anni sfoggia curve da far invidia alle colleghe più giovani. Una bellezza mozzafiato che ha conquistato anche il potente imprenditore televisivo José Antonio Baston. Da qualche mese, infatto, i due fanno coppia fissa e sembra che la storia stia procedendo a gonfie vele. "Passano molto tempo insieme. Lui è molto dolce, un vero gentiluomo" ha svelato infatti una fonte al magazine americano "Us Weekly".