Eugenio Colombo e Francesca Del Taglio sposi ad Ercolano

12:12 - Abito bianco principesco per lei, Francesca Del Taglio, che prende a braccetto il suo amato Eugenio Colombo. Peccato che quella che stanno percorrendo non sia la navata di una Chiesa ma la passerella dell'evento "Ti Sposo" che si è tenuto ad Ercolano. Prove generali quindi, per la coppia nata nel salotto di Uomini e Donne: i due sembrano essere davvero inseparabili.