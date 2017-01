Enrico Lo Verso a "Centovetrine": "La soap è adrenalina pura per me"

12:25 - Ha lavorato con i registi più importanti e impegnati - Ettore Scola e Michele Placido solo per citarne alcuni - ma adesso Enrico Lo Verso si è fatto conquistare dal fascino popolare della soap. L'attore sarà infatti ospite speciale a "Centovetrine", dove interpreterà un pittore in crisi. "La soap è adrenalina pura per me - ha confessato a "Sorrisi" - E' talmente tanto l'impegno che per me questa soap è Millevetrine".

L'incontro tra Lo Verso e il mondo della soap è stato del tutto casuale: "Un giorno una mia amica mi dice che ha trovato un ruolo bellissimo in Centovetrine. Sul set mi sono trovato a recitare una scena che, confesso, mi ha emozionato. Il mio personaggio si chiama Cedric Saint German ed è un pittore in crisi di ispirazione. Quando ricomincia a dipingere scopre nei suoi quadri qualcosa della sua vita che non avrebbe mai sospettato".



Un'esperienza decisamente positiva per l'attore, che spera di poter replicare in futuro: "A questa soap sono già così affezionato che vorrei lavorarci almeno un po' ogni anno. Vorrei mantenerlo come il mio piccolo giardino da coltivare con amore".