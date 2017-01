Emmy Rossum, svolta sexy e provocante

10:40 - Svolta sexy per Emmy Rossum di "Shameless", che confezione scatti audaci per l'edizione messicana di "Esquire". Il magazine ha dedicato all'affascinante attrice la copertina, che presto vedremo sul piccolo schermo con la quarta stagione di "Shameless" (in onda su Joi a partire dal 7 aprile). Sguardo languido e curve mozzafiato per l'attrice, che apre maliziosa il giubbino di pelle facendo intravedere un décolleté da 10 e lode.

Nei nuovi episodi riflettori puntati su quanto avviene nella società al tempo della crisi e della crescente insoddisfazione sociale. Nei trailer della serie tv i protagonisti – Emmy Rossum in testa – si mettono a capo di una rivolta popolare, più agguerriti e cattivi che mai.