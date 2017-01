Emma Marrone in tv: "Uso reggiseni da suora"

11:10 - Sincera, naturale, sempre pronta alla battuta. E' un momento molto riflessivo per Emma Marrone che in tv, a Domenica In, si confessa senza filtri. E parla di famiglia, soldi, progetti e sogni. Senza dimenticare il lato sexy (anche con qualche chilo in più): "Metto i reggiseni delle suore. Ci sono grandi marche che li fanno tipo imbracatura da paracadutista. Mi piace essere sensuale a casa mia. Non ne faccio un punto di forza. Sono più cazzarona".

La cantante vive sempre alla porte di Roma, racconta di non essere spendacciona e di fare molta attenzione ai soldi: "Ho pochissimo tempo per andare in giro a cercare casa. Poi c'è questa nuova amica in Italia, l'Iva, che è arrivata proprio alle stelle. Rimango a Vermicino perché veramente è un salasso. Magari l'anno prossimo mi va malissimo, non vendo una copia, non faccio un tour. Io sono formichina".



Nessun accenno sul forse ormai ex Marco Bocci, gli occhi di Emma si illuminano invece quando parla del fratello Checco, e di quel viaggio a Londra che si sono regalati: "Una risata continua. Io parlo malissimo l'inglese, lui peggio di me. Entravamo a prendere da mangiare, che era diventato il nostro obiettivo. Bread with meal. Hamburger. Non ci capiva nessuno, però è divertente. Abbiamo mangiato tante di quelle schifezze e riso come i matti. Non ci eravamo mai regalati un viaggio insieme. E’ il viaggio più bello della mia vita". E la famiglia, i figli, il futuro? "I sogni cambiano in base all’età. Fare un figlio? Posso farlo anche domani. Il mio sogno è non dimenticarmi mai di me, rendermi sempre una persona felice. E’ difficile, sembra semplice ma in realtà non è semplice raggiungere la felicità".