Emma e Nadege, stelle a Fashion Style

09:43 - Doppio appuntamento con "Fashion Style", il primo talent tutto italiano dedicato alla moda, in onda sia lunedì 9 che martedì 10 dicembre, in prima serata su La5. La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e Cesare Cunaccia, lunedì si avvale della presenza di una superospite: Emma Marrone. Nella puntata in onda martedì siederà al banco dei giudici la top model Nadege.

Il programma, condotto dall’attrice Chiara Francini, entra nel vivo della gara. Dopo le prime quattro puntate dedicate ai casting, da questa settimana parte la sfida tra le 4 squadre formate da uno stilista, una modella, un make-up artist e un hair stylist. I team creativi dovranno creare per Emma un outfif per un'occasione speciale: l'aftershow di un suo concerto. Alla cantante l'arduo compito di scegliere il look che più si addice al suo stile.