Emma a Verissimo: "Sanremo no, Amici forse"

11:31 - A "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin,Emma ha confessato: "Sicuramente non parteciperò al prossimo Festival di Sanremo. Amici? Forse".

A Silvia Toffanin che le chiede se, invece, farà parte del cast della prossima edizione di Amici, la cantante salentina, risponde: “Non lo so ancora. In questo momento ho sedici date del tour a cui pensare. A me piace fare le cose passo dopo passo, per cui vedremo”.



Infine, se sull’amore Emma non si sbilancia, è in compenso un fiume in piena quando racconta: “L’uomo più importante della mia vita resterà sempre mio padre” e sulla sua famiglia aggiunge “Non ho mai deluso i miei genitori, perché loro non hanno mai deluso me o mio fratello”.