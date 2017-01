Emanuela Folliero: "Vi consiglio su salute e... sesso"

15:33 - Lo stile garbato, mai urlato, è da sempre la sua bandiera. E la capacità di rinnovarsi, con look e trasmissioni nuove, hanno permesso a Emanuela Folliero di cambiare nel tempo. Tanto che delle annunciatrici è l'unica superstite. Dal 16 novembre, alle 10.15 su Retequattro, torna al timone di un programma tutto suo. A "L'accademia del benessere" si parlerà di salute, chirurgia, stili di vita. "Ma parleremo anche di sesso", spiega a Tgcom24.

Emanuela, di cosa parlerai nel tuo nuovo programma?

Di benessere innanzitutto. In ogni puntata ci saranno cinque sei argomenti diversi con tanti esperti, dal chirurgo plastico al massaggiatore al dietologo, che selezioneranno una serie di attività aperte al pubblico a casa: trattamenti, incontri, consulenze personalizzate e sedute di allenamento.

Già, il pubblico da casa sarà parte attiva...

La novità del programma sta infatti nella gente da casa che diventa parte integrante della trasmissione. Inviando la propria candidatura tramite il Web.

Un esempio sulle attività?

Daremo consigli alle mamme su come fare ginnastica con i passeggini al parco, ma parleremo anche di sesso. In menopausa, in coppia. Senza trascurare il lato B, pare che sia molto in voga tra le ragazze rifarlo... Un approfondimento a 360 gradi, con i consigli di stylist coach ad esempio su come coprire i difetti ed evidenziare i punti forti.

Tu interverrai?

Sì, purtroppo (ride)... ho fatto pilates e tantissimi balli... Divertente, ma quanta fatica... Alla fine mi ha fatto bene, è stata l'occasione per tornare a fare sport e tenermi in forma, non lo facevo da tempo...

In realtà sei in splendida forma.. Fai tv da tanto tempo, come è cambiata?

Adesso ci sono tanti canali, per fortuna, che permettono di sperimentare. Certo, non ci sono più i budget di una volta...

Sei forse l'unica annunciatrice a fare ancora televisione: sempre con garbo, senza eccessi...

A Stranamore mi arrabbiavo eccome... Comunque è vero, non mi piacciono i programmi urlati, le liti, che ora sono passate di moda...





Tornare in prima serata?

Certo che mi piacerebbe, però non mi lamento. Faccio sempre cose nuove. Mi sono occupata di amore, personaggi famosi, cinema, interviste, mi piacerebbe continuare su quel filone...





Si sa poco della tua vita privata...

Ho un bambino di cinque anni e da quattro ho un compagno, Giuseppe, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Si occupa di informatica. Stiamo bene insieme, lui capisce poco del mio mondo e io del suo. Perfetti.