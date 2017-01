Ellen Pompeo resta a "Grey's anatomy"

11:04 - I fan di "Grey's anatomy" possono stare tranquilli: la dottoressa Meredith Grey quasi certamente tornerà nell'undicesima stagione. Ellen Pompeo, infatti, intervistata dal "New York Post" ha confessato di non essere affascinata dai facili guadagni e dal mondo dorato di Hollywood e anzi di apprezzare la vita che grazie alla serie: "Mi permette di avere una vita felice".

"Gli attori pensano sempre che l'erba del vicino sia più verde - racconta -. Io no. Ho una vita fantastica. Ho una casa a cinque minuti dagli studi, una casa a Malibu, una casa negli Hamptons. Una figlia bellissima che vedo ogni sera, e tutto perché non ho lasciato la serie". Cosa che invece ad esempio Katherine Heigl, interprete di Izzie, ha fatto: "Quando Katie se n'è andata è stato difficile. D'altronde quando ti offrono dodici milioni di dollari per un film e hai 26 anni... Anche se poi la sua carriera cinematografia non è decollata". La Pompeo non ha nessuna intenzione di cedere davanti a proposte milionarie: "Il successo istantaneo ed incredibili stipendi fanno andare le cose fuori controllo. Io preferisco concentrarmi sul mio lavoro. Forse tutto ciò è dovuta alla mia educazione operaia a Boston". Ma tornerà nell'undicesima edizione: "Ho pensato anche io di lasciare la serie. Succede ogni volta che finisce la stagione, quando sei stanco di non avere il controllo sugli orari di lavoro e non ti rendi conto di quanto sei fortunato".